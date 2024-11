Show do Manowar no Rio de Janeiro é cancelado devido à baixa venda de ingressos Comunicado foi postado nesta segunda-feira (25) Vagalume|Do R7 25/11/2024 - 17h27 (Atualizado em 25/11/2024 - 17h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O show do Manowar, que aconteceria amanhã (26), no Rio de Janeiro, foi cancelado devido à baixa venda de ingressos (Foto: Reprodução Instagram / Manowar). Um comunicado foi postado nas redes sociais da Showpass, da Vivo Rio (local em que aconteceria o show) e da produtora Rider2 nesta segunda-feira (25).



"A Rider2, responsável pela organização do show do Manowar no Rio de Janeiro, comunica que o evento está cancelado devido à baixa venda de ingressos na cidade. Deste modo, a Rider2 (32.032.524/0001-50) garante o compromisso existente há mais de 10 anos em exercícios das atividades, realizadas com qualidade de confiança necessárias, assegurando que todos os clientes impactados peloa cancelamento serão devidamente reembolsados até 12 de dezembro de 2024", diz o texto.



"Agradecemos a sua compreensão e reiteramos nosso pedido de paciência neste período, lamentamos o cancelamentos do evento e estamos à disposição para resolver qualquer eventual questão. Para mais informações e acompanhamento do processo de reembolso, por favor, entre em contato através do e-mail: rider2.sac@gmail.com", acrescentou a produtora.



Clique para ver no Vagalume



O Manowar, que já havia se apresentado em São Paulo em 2023, retornou ao Brasil este ano para mais quatro apresentações. Além do show que aconteceria no Rio, a banda se apresentou em Curitiba, Recife e Brasília, este último que aconteceu na sexta-feira (22) e terminou em uma confusão entre a equipe de som e o proprietário do Galpão 17 (local do show), resultando em diversos equipamentos quebrados. Clique aqui para saber mais sobre o ocorrido!



Fonte: Vagalume