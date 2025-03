Show do Simple Minds no Rio de Janeiro é cancelado Decisão foi tomada por questões de logística, envolvendo segurança e mobilidade, devido a um evento de grande porte na cidade. Lady... Vagalume|Do R7 21/03/2025 - 13h05 (Atualizado em 21/03/2025 - 13h05 ) twitter

O show do Simple Minds, no Rio de Janeiro, foi cancelado. A performance aconteceria no dia 3 de maio, no Qualistage, mesmo dia em que Lady Gaga se apresenta de forma gratuita na praia de Copacabana.



Em um comunicado oficial, a produtora Mercury Concerts informou que o cancelamento se deu devido a "questões logísticas relacionadas a um evento de grande porte que acontecerá na cidade no mesmo fim de semana, impactando diretamente a mobilidade e a segurança".



"Os Clientes que fizeram a compra dos ingressos em um dos canais oficiais terão o reembolso integral, incluindo todas as taxas aplicadas de maneira automática, e de acordo com o método de pagamento utilizado", acrecentou a produtora. Já para as compras realizadas através do site Ticketmaster, o proceso de estorno será finalizado em até 2 ciclos de fatura.



