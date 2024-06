Shows de Ed Sheeran, Jão e Jake Bugg no Rock in Rio Lisboa serão transmitidos neste domingo. Veja!

Alto contraste

O primeiro final de semana do Rock in Rio Lisboa chega ao fim neste domingo, dia 16, e três de seus shows serão exibidos ao vivo no YouTube do festival. A transmissão começa logo mais, às 16 horas com Jão, atração também no Rio de Janeiro em 19 de setembro.



Em seguida, às 17h20 será a vez de Jake Bugg, nome exclusivo da versão portuguesa do evento. Para encerrar, o grande headliner Ed Sheeran terá seu concerto mostrado.



O ruivo é outra estrela que estará em breve na Cidade do Rock, no mesmo dia de Jão, e com Joss Stone e Charlie Puth completando a escalação Palco Mundo. Para esta data ainda há ingressos disponíveis.



Veja:



Fonte: Vagalume