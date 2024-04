Sia anuncia novo álbum, "Reasonable Woman", com participações de Kylie Minogue, Paris Hilton e mais Disco chegará às plataformas digitais em maio e já conta os singles "Dance Alone" e "Gimme Love"

Sia está de volta! A voz de "Chandelier" está preparando o lançamento de seu novo álbum, que se chamará "Reasonable Woman" e que chegará às plataformas digitais no dia 3 de maio.

E o disco contará com participações especiais, como Paris Hilton, Labrinth, Tierra Whack e Kylie Minogue, que está presente no primeiro single do trabalho, "Dance Alone".

A cantora divulgou a capa e a tracklist do álbum, que terá 15 faixas, com uma das colaborações mantida como surpresa para os fãs.

Veja o post e a tracklist abaixo:

Tracklist

1. "Little Wing"

2. "Immortal Queen" (feat. Chaka Khan e ? [nome surpresa])

3. "Dance Alone (With Kylie Minogue)"

4. "I Had A Heart"

5. "Gimme Love"

6. "Nowhere To Be"

7. "Towards The Sun"

8. "Incredible" (feat. Labrinth)

9. "Champion" (feat. Tierra Whack, kaliii e Jimmy Jimmy)

10. "I Forgive You"

11. "Wanna Be Known"

12. "One Night"

13. "Fame Won't Love You (with Paris Hilton)

14. "Go On"

15. "Rock And Balloon"

