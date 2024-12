Simone Mendes é criticada por Ratinho em podcast: "Não é tão bacaninha nos bastidores" Apresentador ainda defendeu Simaria, por ser mais atenciosa Vagalume|Do R7 08/12/2024 - 00h27 (Atualizado em 08/12/2024 - 00h27 ) twitter

Declarações do apresentador Ratinho sobre a cantora Simone Mendes (crédito foto: Divulgação/Lourival Ribeiro/SBT) geraram grande repercussão nas redes sociais. Durante um podcast, ele afirmou que, embora a artista demonstre simpatia quando em frente às câmeras, seu comportamento nos bastidores é bem diferente, especialmente ao ser abordada por fãs.



Questionado se o atual momento de grande sucesso de Simone pelo país poderia estar influenciando, Ratinho discordou. "Desde o começo ela é assim. Ela não é tão bacaninha quanto parece, ela não tira fotografia, as pessoas vão pedir para tirar foto e ela sai correndo, não é esse amor todo não", declarou o apresentador.



Além disso, ele comparou a atitude de Simone à de sua irmã, Simaria, com quem fez dupla anteriormente. "A Simaria sempre tratou melhor as pessoas. Isso eu testemunhei. A Simaria sempre foi mais simpática com o fã do que a Simone", afirmou.



Veja o vídeo com os comentários de Ratinho a seguir:



Clique para ver no Vagalume



EQUIPE DE SIMONE RESPONDE



A assessoria de Simone Mendes informou que a cantora não pretende se pronunciar sobre o ocorrido. Enquanto isso, a internet debateu intensamente a situação. Entre as opiniões, houve quem concordasse com os comentários do apresentador.



"Verdade. Difícil fotos de fã com ela. Nunca havia percebido", disse uma internauta. Outra pessoa opinou: "Acho que ela se faz muito também. Aliás, a mídia e as pessoas massacraram a irmã, e nunca ouvi ela pedindo para parar. Foi benefício próprio."



Outro fã contou um bastidor, que segundo ele teria acontecido no programa "The Voice Kids", que tinha Simone e Simaria como mentoras. "Uma vez eu fui para o The voice kids e durante as pausas das gravações ela (Simone) so saia e ia pro camarim, a Simaria toda pausa ia na plateia tirar foto e falar com todos! Simone momento nenhum chegou perto da plateia, era a camera desligar q ela tirava o sorriso do rosto e saia".



Porém, seguidores da dupla também defenderam Simone, dizendo que ela é sim uma pessoa atenciosa. "Meu marido trabalhou nos camarim servindo a Simone e ele disse que ela e muito bacana e simpática", contou uma fã.



"Eu já encontrei a Simone, e ela foi extremamente simpática.", defendeu outro admirador da dupla.



Simaria, por sua vez, também não se pronunciou sobre as declarações de Ratinho.



Fonte: Vagalume