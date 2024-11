Single póstumo de Liam Payne, "Do No Wrong", será lançado nesta sexta-feira Música chega duas semanas após a morte do ex-integrante do One Direction e traz produção de Sam Pounds Vagalume|Do R7 29/10/2024 - 14h08 (Atualizado em 29/10/2024 - 14h08 ) twitter

O aguardado single póstumo de Liam Payne, intitulado "Do No Wrong", será lançado nesta sexta-feira, 1º de novembro. Esse trabalho, fruto de uma colaboração com o premiado produtor Sam Pounds, chega ao público apenas duas semanas após o falecimento repentino do ex-integrante do One Direction. O anúncio da canção trouxe uma nova onda de homenagens e lembranças de amigos e admiradores de Payne ao redor do mundo.



Nas redes sociais, Pounds compartilhou uma mensagem emotiva, dedicando o lançamento à memória de Payne e confortando os fãs e sua família: "Rezo para que esta música seja uma bênção para o mundo, assim como Liam sempre sonhou. Rezo para que anjos confortem a todos diariamente enquanto ouvem. Que esta canção seja uma bênção para Ruth, Bear e toda a família."



O anúncio da faixa veio acompanhado de um vídeo publicado pela irmã de Payne, Ruth Gibbons, mostrando um momento no estúdio entre Payne e Pounds enquanto ouviam juntos uma versão preliminar da música. Na gravação, os músicos comentam sobre possíveis colaboradores para o projeto, mencionando o nome de Chris Brown como um potencial participante.



Desde o trágico falecimento de Liam Payne, Pounds tem prestado homenagens emocionantes em suas redes sociais, recordando o amigo com carinho: "Assim sempre me lembrarei de você, irmão. O homem feliz, engraçado e talentoso, pai e amigo." Ele também enfatizou o legado que deixaram: "Fizemos músicas incríveis e lindas que viverão para sempre."



O artista, que alcançou a fama mundial como integrante do grupo One Direction, faleceu aos 31 anos após sofrer uma queda fatal de uma sacada no terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, Argentina, no último dia 16 de outubro. Um laudo revelou que a causa da morte foram os ferimentos severos provocados pela queda, incluindo hemorragias internas e externas.



Fonte: Vagalume