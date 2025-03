Slaughter To Prevail vem ao Brasil pela 1ª vez nesta semana. Confira o possível setlist dos shows! Banda russa se apresenta em Curitiba, no dia 27 de março, e em São Paulo, no dia 29 de março

Vagalume|Do R7 24/03/2025 - 12h05 (Atualizado em 24/03/2025 - 12h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share