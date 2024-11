Slipknot encerra a segunda noite do Knotfest Brasil com peso e fúria do 1ª álbum Banda foi headliner das duas noites do festival, que aconteceu neste fim de semana em São Paulo, e entregou o repertório especial da...

Vagalume|Do R7 21/10/2024 - 13h28 (Atualizado em 21/10/2024 - 13h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share