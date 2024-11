Sophie Turner desabafa sobre divórcio de Joe Jonas: "Foi incrivelmente triste" Atriz revelou dilemas emocionais e planos para manter união familiar, mesmo após o divórcio do músico do Jonas Brothers Vagalume|Do R7 30/10/2024 - 13h28 (Atualizado em 30/10/2024 - 13h28 ) twitter

Um mês após sua separação oficial de Joe Jonas, Sophie Turner deu mais detalhes sobre o término repentino de seu casamento, que durou quatro anos e terminou em setembro de 2023. Durante uma entrevista para a Harper's Bazaar, publicada em 30 de outubro, a atriz refletiu sobre o assunto, dizendo: "Estou passando por um processo legal no momento e não posso falar muito, mas foi incrivelmente triste. Tivemos um relacionamento lindo e foi muito difícil."



Após o rompimento com o membro da banda Jonas Brothers, com quem compartilha as filhas Willa e Delphine, Sophie encontrou consolo ao retornar ao Reino Unido, onde diz se sentir finalmente em casa. "Estou tão feliz por estar de volta", explicou ela, mencionando que, após viver por anos em Los Angeles e Miami com Joe Jonas, sentia que sua vida estava em pausa enquanto estava fora da Inglaterra. "Nunca me sinto realmente eu mesma quando não estou em Londres, perto dos meus amigos e família", completou.



Ela também comentou sobre como perder momentos importantes com suas amigas e familiares durante esse período afetou sua vida. "Eu fiquei fora por seis anos — foi quando meus amigos estavam ficando noivos, e eu estava grávida. Eu jantei com uma amiga recentemente e ela disse: 'Nunca toquei na sua barriga'. Não tivemos essas experiências essenciais juntas", relembrou Sophie.



No entanto, a atriz de 28 anos também mencionou as dificuldades de estar longe de suas filhas nas ocasiões em que as meninas ficam com o pai, conforme o acordo de custódia. Ela descreveu os momentos como uma experiência "agonizante". Sophie também refletiu sobre os desafios da maternidade e como seus filhos mudaram sua perspectiva: "Antes de ter filhos, eu era muito deprimida e ansiosa, e sempre me isolava. Agora, eu acho que vivo minha vida por elas. Eu quero que elas vejam em mim alguém que tem uma vida social, que gosta de trabalhar e que está prosperando na carreira e nos relacionamentos. Quero que vejam uma mãe trabalhadora."



Atualmente, Sophie está namorando o desenvolvedor imobiliário Peregrine Pearson, mas, apesar de estar seguindo em frente, a atriz reiterou a importância de manter uma boa relação com Joe Jonas para o bem das meninas. "Estou insatisfeita com a forma como tudo aconteceu, especialmente quando se trata das crianças", disse ela em uma entrevista para a Vogue britânica em maio de 2024. "Elas são as vítimas de tudo isso. Mas acho que estamos fazendo o melhor que podemos. Joe Jonas é um pai excelente para nossas filhas e é só isso que eu posso pedir."



Sophie expressou esperança de que, no futuro, ela e Joe Jonas possam reconstruir uma relação amigável em prol de Willa e Delphine. "Meu sonho é ter um grande Natal em que minhas filhas possam ter o pai delas lá, com toda a família de Joe Jonas, seus avós", afirmou. "Eu não ligo para as divergências, só quero que as meninas se sintam amadas e que todos estejam presentes por elas".



