Stereo MC's relembram o hit dos anos 90 "Connected" na televisão dos EUA. Veja! Grupo está de volta aos EUA após 24 anos Vagalume|Do R7 21/01/2025 - 10h26 (Atualizado em 21/01/2025 - 10h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Os Stereo MC's relembraram um dos grandes sucessos das pistas de dança, rádios e da MTV dos anos 90 na noite de ontem na televisão dos EUA. Os veteranos do hip-hop inglês - o grupo existe desde 1985 - foram ao talk show apresentado por Jimmy Fallon mostrar "Connected", faixa título de seu terceiro álbum, lançado em 1992. A performance serviu para divulgar os shows que eles farão em breve pela América, os primeiros em 24 anos.



Com sample de "Let Me (Let Me Be Your Lover)", de Jimmy "Bo" Horne, "Connected" entrou no top 20 americano e manteve a siua presença no imaginário pop, graças ao seu uso em comerciais e filmes (no Brasil ela foi tema de uma campanha de celulares).



Veja:



Clique para ver no Vagalume



Fonte: Vagalume