Stray Kids lança "Mixtape : dominATE". Escute com todas as letras Versão coreana de "GIANT" é um dos destaques da novidade do grupo Vagalume|Do R7 21/03/2025 - 03h24 (Atualizado em 21/03/2025 - 03h24 )

O Stray Kids lançou, nesta sexta-feira (21), "Mixtape : dominATE", nas principais plataformas de streaming. A novidade traz cinco faixas inéditas para os fãs, incluindo uma versão em coreano de "Giant".



Este é o primeiro lançamento do grupo em 2025. O trabalho mais recente do Stray Kids foi "HOP", lançado no final do ano passado.



Os fãs brasileiros poderão ver de perto o Stray Kids agora em abril. Eles farão três shows, primeiro no Rio de Janeiro (1) e depois em São Paulo (5 e 6).



Ouça "Mixtape : dominATE", com todas as letras, abaixo:



Clique para ver no Vagalume



1. GIANT (Versão Coreana)

2. Burnin' Tires

3. Truman

4. ESCAPE

5. CINEMA



Fonte: Vagalume