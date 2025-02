System Of A Down anuncia terceiro show em São Paulo Nova data acontece no dia 14 de maio. Ingressos começam a ser vendidos nesta terça-feira (12) Vagalume|Do R7 11/02/2025 - 15h25 (Atualizado em 11/02/2025 - 15h25 ) twitter

Agora é oficial! O System Of a Down anunciou o terceiro show em São Paulo. A banda, que se apresenta na capital paulista nos dias 10 e 11 de maio, no Allianz Parque com ingressos esgotados, confirmou mais uma data extra, que acontece em 14 de maio.



A pré-venda de ingressos para o fã-clube tem início nesta quarta-feira (12), às 10h pelo site da Eventim. Para receber o código, é preciso se cadastrar no site www.systemofadown.com.

Já a venda geral, começa na quinta-feira (13), às 12h, também pela Eventim.



Confira o post e as informações de serviço abaixo:



SÃO PAULO

Data: 14 de maio

Local: Autódromo de Interlagos - Av. Senador Teotônio Vilela, 261 - Cidade Dutra

Horário de abertura da casa: 14h

Classificação Etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 05 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Setores e preços:

Pista - R$ 297,50 (meia-entrada legal) | R$ 595,00 (inteira)

Pacote Vip - R$ 2.197,50 (meia-entrada legal) | R$ 2.495,00 (inteira)



Início das vendas:

Venda geral: 13 de fevereiro, 12h

Vendas online em: eventim.com.br/SystemofaDown

Bilheteria oficial: Dia 13/02 - na abertura de vendas, Bilheteria B do Allianz Parque (Av. Francisco Matarazzo, 1705 - Portão B - Água Branca - 10h às 17h).

A partir do dia 14/02 na Bilheteria do Morumbis (Bilheteria 05 - próximo ao portão 15 - Av. Giovanni Gronchi, 1866 - 10h às 17h).



Fonte: Vagalume