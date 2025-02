System Of A Down pode anunciar terceiro show em São Paulo Banda postou um teaser indicando a data extra na capital paulista Vagalume|Do R7 10/02/2025 - 18h05 (Atualizado em 10/02/2025 - 18h05 ) twitter

O System Of A Down deve anunciar mais um show extra em São Paulo, a terceira data na capital paulista. Nesta segunda-feira (10), o baixista da banda, Shavo Odadjian, e o perfil da própria banda publiccaram um teaser com o número 3 e o nome da cidade. As duas primeiras datas já estão com ingressos esgotados.



Até o momento, o System Of A Down faz 4 shows com ingressos esgotados no país neste ano, começando por Curitiba, no dia 6 de maio, seguindo para o Rio, no dia 8 de maio, finalizando com dois shows em São Paulo, nos dias 10 e 11 de maio.



Fonte: Vagalume