Tate McRae lança o novo álbum, "So Close To What". Ouça com todas as letras Terceiro disco da cantora canadense conta com 15 faixas

Vagalume|Do R7 21/02/2025 - 01h45 (Atualizado em 21/02/2025 - 01h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share