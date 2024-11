Tate McRae lança o single, "2 hands". Escute com letra e tradução Canadense ainda anunciou novo álbum e turnê mundial Vagalume|Do R7 15/11/2024 - 02h08 (Atualizado em 15/11/2024 - 02h08 ) twitter

Tate McRae trouxe uma série de novidades importantes nesta quinta-feira (14). A nova estrela da música pop, de 21 anos, revelou primeiro o lançamento de seu terceiro álbum intitulado "So Close To What" e ainda compartilhou detalhes da sua nova turnê mundial, intitulada "Miss Possessive Tour", prevista para 2025.



Ainda no mesmo dia, Tate McRae lançou o seu mais novo single, “2 hands”, junto com um videoclipe. A cantora comentou sobre a faixa inédita, explicando que a canção explora uma faceta mais emocional e pessoal de suas vivências. "2 hands mostra um lado diferente de mim do que as pessoas estão acostumadas. A música captura aquele sentimento de se apaixonar, onde estar perto da pessoa amada já é o suficiente, sem precisar de confirmações constantes ou posses materiais".



O single foi composto por Ryan Tedder, Lostboy e Amy Allen, enquanto o clipe foi dirigido por Bradley & Pablo, com coreografia de Sean Bankhead, com quem a cantora colabora há mais de um ano.



O álbum "So Close To What" é descrito como uma jornada de amadurecimento, focando em temas como autodescoberta, amor e a busca por equilíbrio. A era do novo disco será acompanhada da "Tate McRae, Miss Possessive Tour", com datas na América do Sul (incluindo o Brasil), Europa, Reino Unido e América do Norte, começando em março de 2025 e com previsão de término em setembro do mesmo ano.



Entre as datas anunciadas, a turnê terá uma apresentação no Brasil como parte do festival Lollapalooza no dia 29 de março de 2025, em São Paulo. Além disso, a lista completa de datas pelo mundo já foi divulgada, incluindo shows em diversas cidades importantes, como Londres, Paris, e Nova York.



Ouça "2 hands", com a letra e a tradução, abaixo:



Clique para ver no Vagalume



"2 hands"



Autores: Amy Allen, LOSTBOY, Ryan Tedder & Tate McRae



I want your two hands

Don't ever let me go

I want your two hands

Two hands on me



You don't need to tell me you love me

Seventeen times in a day (Yeah)

I don't need to hear I'm your number one

And everybody's second place

You don't gotta shit-talk your last girl

Sayin' she don't compare to me (Yeah)

Baby, I ain't saying you don't know me well, it's

Just not the shit I need



'Cause they just words, they don't mean much

(They don't mean much, no, no)

Need a little less talk

And a lot more touch



I just want your two hands on me

At all times, baby

If you let go (I want your two hands)

Better put 'em right back fast

Want your two hands on mе

Like my life needs savin'

Let 'еm all know (I want your two hands)

Can you do it like that? Yeah



You ain't gonna win with the jewelry

Don't need the cute fuckin' names (No)

We don't gotta live out of hotels (Mm-mm)

We could do it in my room all day

And I know you could spoil me plenty more

But I don't really trust that anymore

And I already got that bag for free (Ah)

But if you bought it, then that's sweet (Sweet)



Still, they're just things, they don't mean much

(They don't mean much, no, no)

Seen a real good thing

Turn to real fucked up



I just want your two hands on me

At all times, baby

If you let go (I want your two hands)

Better put 'em right back fast

Want your two hands on me

Like my life needs savin'

Let 'em all know (I want your two hands)

Can you do it like that? Yeah



'Cause I want 'em all to see

You look good on top of me

At this time at night, I need

Not one, not three (Yeah)

Just your two hands on me

Like my life needs savin'

Let 'em all know (I want your two hands)

Can you do it like that? Yeah



I want your two hands (Mm, woah)

Don't ever let me go

I want your two hands

Two hands on me

(I want your two) I want your two hands

(Don't let me go) Don't ever let me go

(I want your two hands) I want your two hands

(Better put 'em right back) Two hands on me



I just want your two hands on me

At all times, baby

If you let go (I want your two hands)

Better put 'em right back fast (Oh-oh)

Want your two hands on me

Like my life needs savin'

Let 'em all know (I want your two hands)

Can you do it like that? Yeah (Like that, like that)



'Cause I want 'em all to see (Yeah)

You look good on top of me

At this time at night, I need

Not one, not three

Just your two hands on me

Like my life needs savin'

Let 'em all know (I want your two hands)

Can you do it like that? Yeah (Alright)



"2 mãos"



Eu quero suas duas mãos

Nunca me deixe ir embora

Eu quero suas duas mãos

Duas mãos em mim



Você não precisa me dizer que me ama

Dezessete vezes em um dia (sim)

Não preciso ouvir que sou a sua número um

E todo mundo em segundo lugar

Você não precisa falar mal da sua última garota

Dizendo que ela não se compara a mim (sim)

Querido, não estou dizendo que você não me conhece bem, é

Simplesmente não é a coisa que eu preciso



Porque são apenas palavras, elas não significam muito

(Eles não significam muito, não, não)

Precisamos falar um pouco menos

E nos tocar muito mais



Eu só quero suas duas mãos em mim

Em todos os momentos, baby

Se você soltar (eu quero suas duas mãos)

É melhor colocá-las de volta logo

Quero suas duas mãos em mim

Como se minha vida precisasse ser salva

Deixe todos saberem (quero suas duas mãos)

Você consegue fazer assim? Sim



Você não vai ganhar com joias

Não preciso de nomes fofos (Não)

Não precisamos viver em hotéis (Mm-mm)

Poderíamos fazer isso no meu quarto o dia todo

E eu sei que você poderia me mimar muito mais

Mas eu realmente não confio mais nisso

E eu já ganhei aquela bolsa de graça (Ah)

Mas se você comprou, então isso é uma graça (graça)



Ainda assim, são apenas coisas, não significam muito

(Eles não significam muito, não, não)

Vi uma coisa muito boa

Tornar-se realmente em algo ruim



Eu só quero suas duas mãos em mim

Em todos os momentos, baby

Se você soltar (eu quero suas duas mãos)

É melhor colocá-las de volta logo

Quero suas duas mãos em mim

Como se minha vida precisasse ser salva

Deixe todos saberem (quero suas duas mãos)

Você consegue fazer assim? Sim



Porque eu quero que todos vejam

Você fica bem em cima de mim

A essa hora da noite, eu preciso

Nem um, nem três (sim)

Apenas suas duas mãos em mim

Como se minha vida precisasse ser salva

Deixe todos saberem (quero suas duas mãos)

Você consegue fazer assim? Sim



Eu quero suas duas mãos (Mm, uau)

Nunca me deixe ir embora

Eu quero suas duas mãos

Duas mãos em mim

(Eu quero suas duas) Eu quero suas duas mãos

(Não me deixe ir embora) Nunca me deixe ir embora

(Eu quero suas duas mãos) Eu quero suas duas mãos

(É melhor colocá-las de volta) Duas mãos em mim



Eu só quero suas duas mãos em mim

Em todos os momentos, baby

Se você soltar (eu quero suas duas mãos)

É melhor colocá-las de volta logo (Oh-oh)

Quero suas duas mãos em mim

Como se minha vida precisasse ser salva

Deixe todos saberem (quero suas duas mãos)

Você consegue fazer assim? Sim (Assim, assim)



Porque eu quero que todos vejam (sim)

Você fica bem em cima de mim

A essa hora da noite, eu preciso

Nem um, nem três

Apenas suas duas mãos em mim

Como se minha vida precisasse ser salva

Deixe todos saberem (quero suas duas mãos)

Você consegue fazer assim? Sim (Tudo bem)



Fonte: Vagalume