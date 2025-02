Tate McRae lança "Sports car". Ouça com a letra e a tradução! Cantora aposta na sensualidade em novo single Vagalume|Do R7 24/01/2025 - 01h06 (Atualizado em 24/01/2025 - 01h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Tate McRae está de volta com a nova música, "Sports car", lançado nesta sexta-feira (24). Este é o terceiro single do próximo álbum da artista canadense, "So Close To What".



Em "Sports car", Tate traz bastante sensualidade na letra e uma bastante envolvente, já entregando um dos melhores lançamentos da música pop, em 2025.



A faixa traz na produção musical um dos grandes nomes da indústria, Ryan Tedder, vocalista do OneRepublic, em parceria com o californiano Grant.



Escute "Sports car", com a letra e a tradução, abaixo:



Clique para ver no Vagalume



"Sports car"



(Illegal)

(Illegal)



Hey, cute jeans (Jeans)

Take mine off me (Me)

Oh, golly gee (Gee)

I can't take no more, I'm goin' weak in my knees

Where'd you put those keys?

We can share one seat (Seat)

We can share one seat



In the alley, in the back

In the center of this room

With the windows rolled down

Boy, don't make me choose

In the alley, in the back

In the centеr of this room

With the windows rolled down

Boy, don't make mе choose



I think you know what this is

I think you wanna, uh

No, you ain't got no Mrs. ​

Oh, but you got a sports car

We can uh-uh in it

While you drive it real far

Yeah, you know what this is

Yeah, you know what this is



Pretty blue streetlights (Lights)

And my hazel eyes (Eyes)

And if it feels right (Right)

We could go again like three, four times

So my type (Type)

Got butterflies

So good it hurts (Hurts)

Thinkin' 'bout what we did before this verse



On the corner of my bed

Oh, and maybe on the beach

You could do it on your own

While you're lookin' at me



I think you know what this is

I think you wanna, uh

No, you ain't got no Mrs. ​

Oh, but you got a sports car

We can uh-uh in it (We can uh-uh)

While you drive it real far

Yeah, you know what this is

Yeah, you know what this is

I think you know what this is (Oh)

I think you wanna, uh (You wanna)

No, you ain't got no Mrs. ​

Oh, but you got a sports car

We can uh-uh in it (Uh-uh, mm)

While you drive it real far

Yeah, you know what this is

Yeah, you know what this is



Oh my guy, -uy

You don't wanna waste my time (My time)

Let's go ride (Let's go)

Let's go ride (Come on)

Oh my guy, -uy

You don't wanna waste my time (No)

Let's go ride

Let's go ride



I think you wanna, wanna (Oh)

But you got a sports car (Oh)

While you drive it real far

Yeah, you know what this is



"Carro esportivo"



(Ilegal)

(Ilegal)



Ei, gracinha (Jeans)

Tire o meu jeans de mim (eu)

Oh, nossa, nossa (Nossa)

Não aguento mais, estou ficando fraca nas pernas

Onde você colocou essas chaves?

Podemos dividir um assento (assento)

Podemos dividir um assento



No beco, lá atrás

No centro desta sala

Com as janelas abertas

Rapaz, não me faça escolher

No beco, lá atrás

No centro desta sala

Com as janelas abertas

Rapaz, não me faça escolher



Acho que você sabe o que é isso

Eu acho que você quer, uh

Não, você não tem nenhuma Sra

Ah, mas você tem um carro esportivo

Podemos uh-uh nele

Enquanto você dirige muito longe

Sim, você sabe o que é isso

Sim, você sabe o que é isso



Lindas luzes azuis da rua (Luzes)

E meus olhos castanhos (olhos)

E isso parece certo (certo)

Poderíamos ir de novo umas três, quatro vezes

Então meu tipo (Tipo)

Tenho borboletas

Tão bom que dói (dói)

Pensando no que fizemos antes desse verso



No canto da minha cama

Ah, e talvez na praia

Você poderia fazer isso sozinho

Enquanto você está olhando para mim



Acho que você sabe o que é isso

Eu acho que você quer, uh

Não, você não tem nenhuma Sra

Ah, mas você tem um carro esportivo

Nós podemos uh-uh nele (Nós podemos uh-uh)

Enquanto você dirige muito longe

Sim, você sabe o que é isso

Sim, você sabe o que é isso

Acho que você sabe o que é isso (Oh)

Eu acho que você quer, uh (Você quer)

Não, você não tem nenhuma Sra

Ah, mas você tem um carro esportivo

Podemos uh-uh nele (Uh-uh, mm)

Enquanto você dirige muito longe

Sim, você sabe o que é isso

Sim, você sabe o que é isso



Oh meu rapaz,

Você não quer desperdiçar meu tempo (meu tempo)

Vamos cavalgar (Vamos lá)

Vamos cavalgar (Vamos lá)

Oh meu rapaz,

Você não quer desperdiçar meu tempo (Não)

Vamos cavalgar

Vamos cavalgar



Eu acho que você quer, quer (Oh)

Mas você tem um carro esportivo (Oh)

Enquanto você dirige muito longe

Sim, você sabe o que é isso



Fonte: Vagalume