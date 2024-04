Taylor Swift celebra a vitória do namorado Travis Kelce no Super Bowl LVIII Cantora foi alvo das câmeras durante toda a final da NFL, vencida pelo Kansas City Chiefs

Crédito foto: Youtube / @NFL

Taylor Swift teve momentos de sobra para celebrar a vitória do Kansas City Chiefs sobre o San Francisco 49rs no Super Bowl LVIII, a grande final da NFL, neste domingo (11). Isso porque o seu namorado, o tight end Travis Kelce, foi um dos destaques do time vencedor.

A própria NFL e a CBS, responsável pela transmissão na TV, não paravam de mostrar a cantora e suas reações durante o jogo mais importante da temporada. Teve desde de momentos de tensão até horas de pura comemoração, com direito a Taylor "virar" uma lata de cerveja no camarote.

A cantora não estava sozinha e trouxe algumas de suas melhores amigas ao evento, como a também cantora Lana Del Rey, a rapper Ice Spice e a atriz Blake Lively.

E para se ter ideia do impacto da loirinha, o vídeo postado pela NFL no Youtube com os "melhores momentos da cantora no Super Bowl" ultrapassou 1 milhão de visualizações em apenas 24 horas. Veja abaixo:

Outro momento que levou os fãs do casal ao delírio foi o do "beijo da vitória", quando Taylor desceu até o campo para parabenizar Travis:

Em sua conta no Instagram, a NFL fez um posts sobre o casal:

