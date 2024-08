Taylor Swift chama Ed Sheeran para participação surpresa em show da "The Eras Tour" em Londres! Cantora convidou seu amigo para participar do bloco acústico do show

Vagalume|Do R7 16/08/2024 - 12h36 (Atualizado em 16/08/2024 - 12h36 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌