Taylor Swift é vaiada ao aparecer em telão no Super Bowl e até Donald Trump compartilha momento Cantora levou a situação com bom humor Vagalume|Do R7 10/02/2025 - 01h05 (Atualizado em 10/02/2025 - 01h05 )

Taylor Swift viveu um momento inusitado no Super Bowl LIX, disputado em Nova Orleans, neste domingo (9). Ela foi ao jogo torcer para o namorado, Travis Kelce, jogador do Kansas City Chiefs, mas acabou chamando a atenção de uma forma que certamente não gostaria



Acompanhada da rapper Ice Spice em um dos camarotes, ela apareceu no telão do estádio, que mostrava as celebridades presentes. Para a sua surpresa, ela foi bastante vaiada e sua reação viralizou, nas redes sociais, de imediato.



Ao notar que o público não aprovou a sua aparição, ela fez uma cara de surpresa, mas depois riu da situação.



"Eu te amo Taylor. Não ouça essas vaias", postou.



Fonte: Vagalume