Taylor Swift estaria se sentindo "usada" em batalha judicial entre Blake Lively e Justin Baldoni Confusão entre atores do filme "É Assim Que Acaba" ganha novos capítulos, que envolvem a cantora Vagalume|Do R7 07/02/2025 - 17h45 (Atualizado em 07/02/2025 - 17h45 )

Crédito foto: Reprodução / Instagram



Taylor Swift encontrou-se inesperadamente no centro de uma disputa entre os atores e produtores Blake Lively e Justin Baldoni, de acordo com informações divulgadas pelo site TMZ. A cantora sentiu-se "usada" pela atriz ao ser envolvida em uma situação sobre a qual não tinha conhecimento, de acordo com o site de notícias.



Baldoni move um processo contra Lively, alegando que ela tentou assumir o controle da direção criativa do filme em que ambos trabalhavam, "É Assim Que Acaba", incluindo a alteração de cenas sem autorização. O ator e diretor afirma que ela o convidou para uma reunião em sua casa, em Nova Iorque, que compartilha com o marido e também ator Ryan Reynolds, durante a qual discutiram mudanças no roteiro com uma "amiga megacelebridade".



Mensagens trocadas entre Baldoni e Lively, reveladas no processo, mostram que ele apreciou as mudanças, descrevendo-as como divertidas e interessantes. "Eu realmente amei o que você fez. Realmente ajuda muito. Torna tudo muito mais divertido e interessante. (E eu teria me sentido assim sem Ryan e Taylor)", escreveu ele. Não há menção completa do sobrenome de Taylor nessas mensagens, mas é notório que Taylor Swift mantém uma amizade próxima com Lively.



A cantora, ao que parece, não estava ciente da presença de Baldoni no local e acredita que sua amiga pode ter planejado a situação para fazer parecer que ela estava apoiando as alterações no roteiro. A voz de "Cruel Summer" teria ficado chocada ao descobrir que foi referida por Lively como um de seus "dragões", em uma mensagem onde a atriz diz:



"Se você assistir ‘Game of Thrones', vai gostar de saber que eu sou Khaleesi e, como ela, tenho alguns dragões. Para o bem ou para o mal, mas geralmente para o bem. Porque meus dragões também protegem aqueles por quem luto. Então, na verdade, todos nós nos beneficiamos desses meus monstros lindos. Você também se beneficiará, posso garantir."



A batalha legal entre Blake Lively e Justin Baldoni começou em dezembro, quando a atriz o acusou de assédio sexual e retaliação. Ele então processou a atriz e seu marido, Ryan Reynolds, acusando-os de extorsão civil, difamação e invasão de privacidade. Ambas as partes apresentaram mensagens de texto em seus processos para sustentar suas alegações.



Fonte: Vagalume