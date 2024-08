Taylor Swift se encontra com sobreviventes e familiares de vítimas de ataque na Inglaterra Cantora recebeu as famílias nos bastidores de seus shows em Londres. Ataque, que resultou em três mortes e diversos feridos, ocorreu... Vagalume|Do R7 20/08/2024 - 12h51 (Atualizado em 20/08/2024 - 12h51 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-