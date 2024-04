Taylor Swift sofre críticas por suposta esnobada em Celine Dion durante entrega do Grammy Logo em seguida, as duas posaram juntas para foto

Muitos fãs de Celine Dion estão demonstrando nas redes sociais seu descontentamento pela maneira com que Taylor Swift teria tratado a canadense quando recebeu de suas mãos o Grammy de álbum do ano por "Midnights".

Para eles, Swift teria esnobado, ou no mínimo não tratado com a devida reverência, a cantora que fez uma rara aparição pública ne cerimônia realizada na noite de ontem (4) em Los Angeles.

Sofrendo com a rara síndrome da pessoa rígida, Dion foi ovacionada, também por Taylor como as câmeras mostraram, quando subiu ao palco para fazer um discurso tocante ("quando digo que estou feliz por estar aqui eu não estou falando da boca pra fora") e entregar o mais cobiçado gramofone da noite.

My Heart Will Go On" e enxergaram uam diferença de tratamento em comparação ao que Miley Cyrus dispensou a Mariah Carey horas antes.

O fato é que tudo certamente não passou de um mal entendido. Swift estava visivelmente surpresa com a vitória e só deve ter percebido que cometeu uma deselegância minutos depois do ocorrido - em cerimonias deste tipo é comum o premiado afeto a quem lhe entrega a premiação,. Logo em seguida, as duas estavam abraçadas como a foto abaixo comprova.

