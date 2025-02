"Taylor Swift tem impacto cultural maior do que qualquer homem", diz Gracie Abrams Declaração deu o que falar e fãs na internet rebateram citando nomes como Michael Jackson e Elvin Presley Vagalume|Do R7 05/02/2025 - 16h06 (Atualizado em 05/02/2025 - 16h06 ) twitter

Gracie Abrams é a nova capa da revista "Cosmopolitan", para a qual deu uma entrevista onde falou sobre os mais diversos assuntos. Um em especial chamou a atenção da internet e envolve o nome da estrela global, Taylor Swift.



Gracie e Tay são amigas e já até lançaram uma colaboração juntas ("us.", que faz parte do disco "The Secret of Us"). A morena não escondeu a grande admiração que sente pela voz de "Anti-Hero" ao falar sobre como elas eram diferentes, apesar de próximas.



"Taylor é uma atleta, uma empresária brilhante e uma compositora genial. Ela é um ser humano pé no chão que arranja tempo para todos em sua vida. Tem sido muito legal estar na órbita de uma pessoa como ela", definiu.



Porém, a fala que agitou a internet foi a seguinte, onde ela classificou Taylor como uma força única na indústria fonográfica. "Também não há nada que chegue perto do que ela fez. As pessoas ainda vão tentar manipular ela e suas capacidades e coisas assim. Mas, por favor, me indique um homem que chegou perto de definir a cultura pop dessa forma. Não há nada! Mas as pessoas não estão prontas para essa conversa".



Assim que a entrevista se tornou pública, não demorou muito para internautas reagirem. A grande maioria das mensagens que discordou de Gracie citava o Rei do Pop, Michael Jackson.



"Há um homem chamado Michael Jackson que teve um impacto um bilhão de vezes maior na cultura pop e no talento do que Taylor", escreveu um usuário no X (antigo Twitter).



Outros fãs de música citaram nomes bastante famosos da história para responder à fala da cantora. Frases como "Hum, olha o que Michael Jackson e Elvis fizeram…tudo sem mídia social!" e "isso não é verdade, Michael Jackson, Elvis Presley e os Beatles têm mais impacto cultural do que ela" foram postadas para rebater Gracie.



Muitos também entenderam que a voz de "That's So True" se referia a artistas masculinos vivos e atuais e não às lendas da música. De qualquer forma, o debate rendeu muita discussão nas redes sociais entre os fãs de vários cantores.



Fonte: Vagalume