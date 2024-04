Taylor Swift vence o principal prêmio do Grammy 2024, "Melhor Álbum do Ano" "Midnights" foi reconhecido pela academia como o principal disco do ano

Taylor Swift ganhou o principal prêmio da noite no Grammy 2024, o de "Melhor Álbum do Ano", com o seu sucesso de público e crítica, "Midnights". Esse reconhecimento aumentou a lista de recordes da loirinha, pois agora ela se tornou a maior vencedora desta categoria, com um total de quatro vitórias.

O prêmio teve como apresentadora ninguém mais, ninguém menos que a lenda Céline Dion, que entregou o gramofone em mãos para Taylor. Quando teve seu nome anunciado como a vencedora, a cantora mal acreditou.

No palco, ela agredeceu aos seus colaboradores de "Midnights", mas em especial uma pessoa, Jack Antonoff. "Eu trabalho com um dos meus melhores amigos, que também é um produtor que só aparece de geração em geração, que é Jack Antonoff. Sou tão sortuda".

Lana Del Rey, que subiu ao palco com todo o time que ajudou a fazer "Midnights", também ganhou palavras bonitas de Taylor. "Lana Del Rey, que está se escondendo, mas eu acredito que muitas artistas femininas não estariam onde estão e não teriam a inspiração que têm se não fosse pelo trabalho que ela fez. Eu acho que ela é uma artista de legado. Uma lenda na sua melhor forma, neste momento. Sou sortuda de ser sua amiga".

Confira o discurso na íntegra (em inglês) abaixo:

Veja o clipe de uma das músicas de "Midnights", "Anti-Hero", a seguir:

