The Chainsmokers e Kim Petras estão juntos em "Don't Lie". Ouça com letra e tradução! Duo americano e cantora alemã apostam em faixa dançante Vagalume|Do R7 06/09/2024 - 02h11 (Atualizado em 06/09/2024 - 02h11 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-