The Killers pausa show em Londres para fãs assistirem à classificação da Inglaterra na Eurocopa

O The Killers interrompeu seu show, em Londres, nesta quarta-feira (10), para que a plateia inglesa pudesse acompanhar a classificação de sua seleção para a final da Eurocopa.



A banda, que estava se apresentando na O2 Arena no mesmo momento do jogo da semifinal contra a Holanda, pausou a performance para que o telão do show transmitisse os minutos finais da partida, que terminou com a Inglaterra vencendo por 2 a 1.



E enquanto os fãs ainda comemoravam a vitória, a banda retomou o show estourando confetes brancos e vermelhos (cores da bandeira inglesa) e logo emendou o hit "Mr. Brightside", deixando a celebração ainda mais especial e levando o público à loucura.



"Esta noite, tocamos pela Inglaterra", escreveu a banda em seu perfil nas redes sociais. Veja as fotos e os vídeos abaixo:



