The Town anuncia Katy Perry como headliner da edição de 2025 Cantora é a primeira atração confirmada do festival que acontece em setembro do ano que vem, em São Paulo Vagalume|Do R7 12/11/2024 - 22h48

A produção do The Town anunciou a primeira headliner confirmada para 2025. Trata-se da cantora Katy Perry, que também foi atração do Palco Mundo, no Rock in Rio, neste ano.



No The Town, a artista se apresentará no palco Skyline, no dia 14 de setembro. Perry segue excursionando com seu novo álbum, "143", que conta com os singles "LIFETIMES" e "WOMAN'S WORLD".



Dos mesmos criadores do Rock in Rio, a segunda edição do The Town acontecerá nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro de 2025, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A data para a venda de ingressos ainda será anunciada pela equipe do festival e deve acontecer através do site Ticketmaster.



Fonte: Vagalume