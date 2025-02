The Town terá shows de Kamasi Washington, Jacob Collier, Stacey Ryan e mais na "São Paulo Square" João Bosco e Leo Gandelman também estarão no festival paulistano no palco dedicado ao jazz Vagalume|Do R7 12/02/2025 - 18h05 (Atualizado em 12/02/2025 - 18h05 ) twitter

O The Town divulgou a lista de atrações que irão se apresentar na "São Paulo Square", o espaço do festival dedicado a atrações mais ligadas ao jazz e à sofisticação musical.



A grande atração é o saxofonista Kamasi Washington (à esquerda na foto acima). Nome fundamental na renovação do estilo, o músico já veio algumas vezes ao país, sempre com concertos diferentes e impactantes. Ele tocará no dia 7 de setembro.



Outro nome importante da cena contemporânea é Jacob Collier (à direita), inglês de 30 anos que já ganhou sete Grammys e foi duas vezes indicado ao prêmio na categoria de álbum do ano. Ele fará duas performances no Autódromo de Interlagos: nos dias 13 e 14 de setembro.



O palco receberá ainda a cantora Stacey Ryan como headliner no sábado, 6 de setembro, e a cultuada banda americana Snarky Puppy no dia 12.



Joabe Reis (dia 6), Orquestra Mundana Refugi (7), Leo Gandelman (12) Vanessa Moreno (13) e João Bosco (14) também vão estar por lá, assim como a SP Square Big Band, que fará participações diárias no festival - tanto solo quanto acompanhando outros artistas.



As vendas de ingressos para o festival começam no dia 20 de fevereiro às 19 horas através da Ticketmaster.



Fonte: Vagalume