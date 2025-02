The Weeknd cancela show no Rose Bowl e adia novo álbum devido aos incêndios em Los Angeles "Hurry Up Tomorrow", agora, chegará às plataformas digitais no dia 31 de janeiro Vagalume|Do R7 14/01/2025 - 11h26 (Atualizado em 14/01/2025 - 11h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

The Weeknd cancelou o show previamente marcado para o Rose Bowl, em Pasadena, na Califórnia, e adiou também o lançamento de seu novo álbum, "Hurry Up Tomorrow", devido à gravidade dos incêndios florestais que estão assolando a região de Los Angeles. O anúncio foi feito pelo artista em suas redes sociais nesta segunda-feira (13).



"Por respeito e preocupação com as pessoas de Los Angeles, estou cancelando o concerto originalmente programado para o dia 25 de janeiro", declarou em sua publicação no Instagram. Ele ainda explicou que o álbum terá sua estreia postergada para o dia 31 deste mês como parte de sua solidariedade às comunidades impactadas.



O cantor, que disse sempre ter encontrado inspiração criativa na cidade, enfatizou que sua prioridade neste momento é apoiar as vítimas e ajudar na reconstrução das áreas atingidas.



Clique para ver no Vagalume



O Rose Bowl, que deveria sediar o evento, foi transformado temporariamente em um centro de resposta emergencial, acolhendo equipes de bombeiros e policiais locais e de outros estados. Lisa Derderian, porta-voz da região de Pasadena, ressaltou a importância de usar o local para operações de emergência. Embora muitos tenham usado o estádio como ponto de apoio para doações, ela alertou: "Apreciamos o gesto, mas pedimos que aguardem até termos um plano organizado."



Até esta segunda-feira, os incêndios já destruíram mais de 14 mil hectares, com apenas 33% do fogo contido na região de Eaton. As causas permanecem sob investigação, enquanto fatores como ventos intensos e baixa umidade contribuíram para a rápida propagação das chamas. Dados recentes indicam que 24 pessoas perderam a vida e ao menos 16 estão desaparecidas.



A Ticketmaster informou que reembolsará todos os portadores de ingressos no prazo de até 21 dias, caso a compra tenha sido feita diretamente no site. Aqueles que adquiriram entradas por terceiros devem contatar o ponto de venda para mais informações.



Fonte: Vagalume