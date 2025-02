The Weeknd chega ao topo da Billboard 200 com "Hurry Up Tomorrow" Esta é a quinta vez que o astro canadense consegue um álbum no primeiro lugar

