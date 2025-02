The Weeknd "faz as pazes" com o Grammy e se apresenta de surpresa no prêmio. Veja como foi! Astro canasende boicotou o evento por anos, mas retornou em performance triunfal, neste domingo (2) Vagalume|Do R7 03/02/2025 - 00h46 (Atualizado em 03/02/2025 - 00h46 ) twitter

Crédito foto: Reprodução / X (Twitter) @RecordingAcad



Um momento que quase ninguém estava esperando, aconteceu neste domingo (2), no palco da arena The Crypto.com, em Los Angeles, onde aconteceu a 67ª edição do Grammy. Simplesmente The Weeknd subiu ao palco para uma performance surpresa, que começou a ser anunciada, apenas durante o evento, porém sem revelar a sua identidade.



Como era de conhecimento público, o astro canadense vinha promovendo um boicote à famosa festa da indústria fonográfica há alguns anos. Bastante insatisfeito, em 2021, ele decidiu que não submeteria mais os seus trabalhos para concorrer ao Grammy.



Inicialmente, este seria um boicote "eterno" e na ocasião, ele disse: "Por causa dos comitês secretos, não permitirei mais que minha gravadora envie minhas músicas ao Grammy".



Aparentemente, as diferenças foram resolvidas entre as duas partes. E o Grammy, fazendo mea culpa, garantiu um espaço e tanto para The Weeknd fazer uma das principais performances da noite.



Ele cantou as músicas de seu novo disco, "Hurry Up Tomorrow", "Cry For Me" e "Timeless (With Playboi Carti)", em um palco com belíssimo visual e com a presença de 100 dançarinos.



Veja o retorno de The Weeknd ao Grammy abaixo:



Fonte: Vagalume