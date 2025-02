The Weeknd lança trailer de "Hurry Up Tomorrow", com Jenna Ortega e Barry Keoghan no elenco. Veja! Filme fará companhia ao novo álbum de Abel Tesfaye

Vagalume|Do R7 04/02/2025 - 17h07 (Atualizado em 04/02/2025 - 17h07 ) twitter

