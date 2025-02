Tiago Iorc estreia cantando em espanhol com o lançamento de "Quédate Otra Vez (Amei Te Ver)" Faixa é uma parceria com Kany Garcia Vagalume|Do R7 24/01/2025 - 00h25 (Atualizado em 24/01/2025 - 00h25 ) twitter

Tiago Iorc está começando uma nova fase em sua carreira. Nesta quinta-feira (23), o cantor e compositor gaúcho lançou a sua primeira gravação cantada em espanhol.



Trata-se de "Quédate Otra Vez", versão do seu sucesso "Amei Te Ver". O single ganhou a participação especial da cantora porto-riquenha, Kany Garcia, vencedora sete vezes do famoso Grammy Latino.



Junto com esta música, Tiago planeja o lançamento de um álbum, todo cantado em espanhol. O projeto é uma parceria da gravadora brasileira do cantor, a Som Livre, com a Sony Music US Latin e o selo 5020.



"Revisitar e recriar essa música em espanhol foi uma experiência surpreendentemente linda”, diz Tiago. “Gravá-la com Kany foi um presente imenso, seu talento e paixão elevaram a música a novos patamares", completou.



O artista brasileiro passou meses em Miami, nos Estados Unidos, colaborando com artistas latinos para o novo disco.



Ouça "Quédate Otra Vez (Amei Te Ver) (Part. Kany García)", com a letra, abaixo:



"Quédate Otra Vez (Amei Te Ver)"



Ah

Casi nadie ve

Cuanto más el tiempo pasa

Más grandes las ganas de querer

Ay

Ah Quédate otra vez

Es tanto lo que muestro

Y aún adentro queda más por ofrecer



Mi corazón dispara

Tropieza, casi para

Me enredo ahí en tu pelo

Al fin todo lo entrego



Quedate otra vez

Quedate otra vez

Quedate otra vez



Eu amei te ver

Eu amei te ver

Eu amei te ver



Ah

Quiero conocer

(Y yo quiero conocer)

Todas las heridas, los lunares

Que se anidan en tu piel



Mi corazón dispara

Tropieza, casi para

Me enredo en tu pelo

Al fin todo lo entrego



Quedate otra vez

Quedate otra vez

Quedate otra vez



Eu amei te ver

Eu amei te ver

Eu amei te ver



La mano y la calma

Acariciando el alma

El cuerpo va sin miedo

Desnudos al deseo



La boca devorada

La rima sin palabras

Un lazo tan certero

Mitades por entero



Quedate otra vez

Quedate otra vez

Quedate otra vez



Eu amei te ver

Eu amei te ver

Eu amei te ver



Quedate otra vez

Quedate otra vez



Eu amei te ver



Fonte: Vagalume