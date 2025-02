Timothée Chalamet viraliza ao autografar vinil como se fosse Troye Sivan Ator, que interpreta Bob Dylan na cinebiografia "Um Completo Desconhecido", assinou o álbum do cantor para um fã, que brincou sobre... Vagalume|Do R7 20/01/2025 - 11h46 (Atualizado em 20/01/2025 - 11h46 ) twitter

Durante a estreia parisiense da cinebiografia de Bob Dylan, "Um Completo Desconhecido", Timothée Chalamet chamou atenção ao autografar um álbum do cantor australiano Troye Sivan para uma fã, usando o nome do próprio artista. O momento, que foi registrado em vídeo e viralizou rapidamente nas redes sociais, gerando risos e empolgação entre os fãs que estavam presentes no evento.



O ator, que interpretou o lendário cantor folk Bob Dylan no filme dirigido por James Mangold, assinou a capa do álbum mais recente de Sivan, "Something to Give Each Other", demonstrando bom humor. O episódio foi ainda mais comentado por causa da interação subsequente: Troye Sivan compartilhou o vídeo em suas redes sociais, intensificando a repercussão.



Veja o vídeo:



Na estreia de dezembro do filme "Wonka", em um incidente semelhante, um fã pediu que Chalamet assinasse o mesmo álbum. Na ocasião, o ator brincou: "Não sou eu, mas tudo bem", ao que o fã respondeu: "É praticamente você", arrancando uma risada do ator, que completou: "Em algum universo...".



Esses fatos relembram um esquete de 2023 no "Saturday Night Live", em que Chalamet encarnou Sivan de forma caricata. Na ocasião, ele replicou o visual característico do cantor no clipe da música "", provocando reações divertidas tanto do público quanto do próprio cantor, que comentou em suas redes sociais: "POR QUE A VIDA TÁ TÃO ESTRANHA AGORAAAA, EU TO MORTO".



"Um Completo Desconhecido", que narra a trajetória de Bob Dylan na década de 1960, inclui outras estrelas como Elle Fanning e Edward Norton, e contou com a colaboração direta de Dylan no roteiro. Notavelmente, Timothée Chalamet realizou todas as performances musicais ao vivo, um aspecto que foi elogiado pela autenticidade.



