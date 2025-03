Tony Bellotto, guitarrista dos Titãs, revela que está com câncer no pâncreas O músico passará por uma cirurgia e anunciou estar confiante Vagalume|Do R7 03/03/2025 - 20h24 (Atualizado em 03/03/2025 - 20h24 ) twitter

Tony Bellotto, famoso guitarrista dos Titãs, anunciou, por meio das redes sociais do grupo, que foi diagnosticado com um tumor no pâncreas e passará por intervenção cirúrgica. O artista, atualmente com 64 anos, mencionou que a descoberta ocorreu durante exames de rotina.



Com o apoio da dra. Fernanda Capareli e do dr. Marcel Cerqueira César Machado, ele se afastará temporariamente dos palcos. Nesse período, os Titãs continuarão suas apresentações programadas, contando com o músico Alexandre de Orio para substituí-lo.



Em vídeo, Tony Bellotto expressou gratidão pelas manifestações de apoio que tem recebido e garantiu estar enfrentando a situação com serenidade e confiança. "Eu estou tranquilo e confiante, enfrentando tudo com coragem e dignidade. Inspirado pelo nosso querido Branco Mello", declarou.



Branco, colega de banda, também enfrentou um câncer e superou a doença, após um período de tratamentos intensivos. Bellotto assegurou para os fãs de que, assim que possível, retornará às suas atividades profissionais, dizendo: "Nos vemos em breve".



Veja o anúncio de Tony Bellotto abaixo:



Fonte: Vagalume