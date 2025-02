Trace Cyrus faz apelo emocionante ao pai, Billy Ray Cyrus, e expõe crise familiar Irmão de Noah e Miley Cyrus demonstrou preocupação com a saúde e afastamento do pai após performance do músico na posse de Donald Trump... Vagalume|Do R7 23/01/2025 - 17h06 (Atualizado em 23/01/2025 - 17h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Trace Cyrus publicou uma carta aberta emocionante para seu pai, Billy Ray Cyrus, por meio de sua conta no Instagram. Na mensagem, ele expressou preocupações sobre a saúde e o comportamento do pai, especialmente após a performance de Billy Ray Cyrus durante a cerimônia de posse de Donald Trump à presidência dos EUA. Para Trace, agora com 35 anos, a admiração pelo pai é uma constante desde suas primeiras memórias, mas ele afirmou não reconhecer mais o homem pelo qual nutria tanto orgulho.



"O dia em que você me adotou foi o mais feliz da minha vida. Infelizmente, aquele homem que eu queria tanto imitar se tornou alguém que mal consigo reconhecer hoje em dia", escreveu ele em sua publicação. Trace ainda mencionou o distanciamento entre Billy Ray e seus filhos nos últimos anos, destacando que as irmãs, Noah Cyrus, Miley Cyrus e Brandi, compartilham dessa preocupação: "Nós estamos genuinamente preocupados com você há anos, mas você nos afastou."



Em seu relato, Trace desabafou sobre como o músico tem sido ausente, especialmente na vida de Noah Cyrus, afirmando que ela também ainda o idolatra, apesar disso. A postagem veio acompanhada de uma foto nostálgica dos dois no palco, em um tempo que ele descreveu como "mais feliz".



Clique para ver no Vagalume



A carta também trouxe um tom de apelo emocional: "Escrevo isso com lágrimas nos olhos, esperando que perceba que esta mensagem vem de um lugar de amor e também de medo de que o mundo possa perder você cedo demais." Além disso, Trace compartilhou que está há mais de um ano e meio sóbrio e gostaria de ajudar o pai, caso este optasse por aceitar apoio, finalizando: "Você sabe como me encontrar. Até esse dia, continuarei a orar por você."



O momento delicado da família ocorre após Billy Ray Cyrus ser criticado por sua apresentação no Liberty Ball, parte das comemorações da posse de Donald Trump. Durante o evento, ele enfrentou dificuldades técnicas enquanto interpretava músicas como "Achy Breaky Heart" e o hit em parceria com Lil Nas X, "Old Town Road". Em alguns momentos, ele improvisou de maneira pouco convencional, falando os versos ao invés de cantá-los, o que gerou confusão e levantou preocupações entre os espectadores.



Em resposta às críticas, Billy Ray usou sua conta no Instagram para minimizar os problemas enfrentados no palco. Ele escreveu que foi uma honra participar do evento, independentemente dos desafios técnicos, e concluiu dizendo: "Isso é rock n' roll."



Veja a performance abaixo:



Clique para ver no Vagalume



Fonte: Vagalume