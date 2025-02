Trace Cyrus relata que Billy Ray Cyrus está ameaçando processá-lo após carta aberta Irmão de Miley Cyrus publicou um texto se mostrando preocupado com a saúde do pai depois da apresentação que o músico fez na cerimônia... Vagalume|Do R7 30/01/2025 - 11h06 (Atualizado em 30/01/2025 - 11h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A situação da família Cyrus está cada vez mais delicada. Neste fim de semana, Trace Cyrus relatou que seu pai, Billy Ray Cyrus, está ameaçando processá-lo após ele ter publicado uma carta aberta mostrando preocupação com a saúde do músico.



"Pai, minha mensagem foi de puro amor. Eu poderia ter sido extremamente honesto sobre muitas coisas, mas não quero te expor assim. Mas você me ameaçar com medidas legais por querer que você procure ajuda é vergonhoso", escreveu o irmão de Miley Cyrus, nas redes sociais.



"Pappy está olhando para você com muita decepção, posso garantir. Você deveria ter vergonha de si mesmo. Sempre amarei você, mas não te respeito mais como homem. Todos próximos a você têm medo de dizer como realmente se sentem. Eu não tenho. Busque ajuda", acrescentou.



Clique para ver no Vagalume



O post vem após Trace Cyrus afirmar que não reconhecia mais o homem que havia lhe adotado. Ainda no texto, o irmão de Miley Cyrus fala sobre o músico ter se distanciado da família, inclusive de Noah Cyrus, de quem sempre foi muito próximo. "Nós estamos genuinamente preocupados com você há anos, mas você nos afastou", escreveu. A carta foi escrita após a apresentação de Billy Ray Cyrus na cerimônia de posse de Donald Trump, que chamou atenção do público devido a problemas técnicos.



Este desentendimento familiar não é um caso isolado, já que a ex-mulher de Billy Ray Cyrus, Firerose, mencionou que essas dificuldades refletiam desafios anteriores na relação deles, resultando em um divórcio nada amigável, com alegações de abuso por parte de ambos.



Fonte: Vagalume