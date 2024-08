Travis Scott é preso em Paris após briga com segurança em hotel de luxo Rapper será um dos headliners do Rock in Rio, que acontece em setembro Vagalume|Do R7 10/08/2024 - 07h16 (Atualizado em 10/08/2024 - 07h16 ) ‌



