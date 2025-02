Travis Scott tira "Die With A Smile" do topo da parada de singles dos EUA com "4X4" Parceria de Lady Gaga e Bruno Mars cai para o segundo lugar

Vagalume|Do R7 03/02/2025 - 18h26 (Atualizado em 03/02/2025 - 18h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share