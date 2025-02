Tributo a Liam Payne no Brit Awards pode marcar reencontro histórico do One Direction, diz site Cerimônia planeja reunir os ex-integrantes da banda após uma década Vagalume|Do R7 27/01/2025 - 10h45 (Atualizado em 27/01/2025 - 10h45 ) twitter

De acordo com relatos da mídia britânica, o artista Liam Payne receberá uma homenagem especial na próxima edição do Brit Awards. O evento, que celebra os grandes nomes da música pop britânica, estaria preparando um tributo ao cantor, falecido em outubro de 2024. O jornal The Sun informou que os organizadores estão considerando a possibilidade de reunir os ex-integrantes da banda One Direction – Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan e Zayn Malik – para uma apresentação conjunta, algo que não ocorre desde o término do grupo, há uma década. (Foto: Reprodução Instagram / One Direction)



Uma fonte da indústria musical revelou ao jornal: “O tributo a Liam na premiação deste ano gerou uma grande movimentação, com especulações sobre o reencontro dos membros remanescentes da banda no palco. Seria uma forma totalmente apropriada de honrá-lo, e discussões já estão em curso para tornar esse momento do Brits inesquecível. Liam amava o Brit Awards, tendo participado e se apresentado tanto com One Direction quanto em sua carreira solo, e ele estará para sempre ligado à história do evento”.



Com mais de 70 milhões de discos vendidos durante os seis anos de atividade como banda, One Direction alcançou enorme sucesso, e todos os seus integrantes seguiram carreiras solo, sendo a de Harry Styles a mais destacada. Tributos no Brit Awards a outros artistas, como David Bowie e George Michael, costumam incluir imagens, vídeos e performances de seus maiores sucessos por outros músicos, estabelecendo um padrão que pode ser repetido nesta ocasião.



Após a morte de Liam Payne, decorrente de uma queda de uma sacada de hotel em Buenos Aires, na Argentina, os outros quatro membros da banda foram vistos juntos pela última vez em seu funeral, em novembro do ano passado.



Fonte: Vagalume