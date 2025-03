Turnê de reunião do Oasis em 2025 ganhará documentário Filme será produzido por Steven Knight, criador da série "Peaky Blinders", e dirigido por Dylan Southern e Will Lovelace Vagalume|Do R7 17/03/2025 - 10h25 (Atualizado em 17/03/2025 - 10h25 ) twitter

O aguardado retorno do Oasis (Foto: Simon Emmett) aos palcos em 2025 contará com um filme ao vivo que documentará a turnê de reunião entre Liam Gallagher e Noel Gallagher. A produção, que ainda não possui título, será dirigida por Dylan Southern e Will Lovelace e produzida por Steven Knight, criador da série "Peaky Blinders". A distribuição ficará a cargo da Sony Music Vision, mas a data de lançamento ainda não foi divulgada.



A expectativa dos fãs em relação à turnê é grande, especialmente pela ausência de detalhes oficiais sobre os músicos que acompanharão os irmãos Liam e Noel Gallagher. Recentemente, uma publicação da NME divulgou a possível formação completa da banda. Liam, no entanto, fez questão de voltar a colocar dúvidas nos fãs, ao desafiar a revista, em um tom bem-humorado no X, a revelar suas fontes em troca de uma entrevista exclusiva sobre a turnê. Além disso, o frontman brincou com a formação, mencionando apenas nomes de ex-bateristas da banda, salientando o tom descontraído da resposta: "É uma formação ARREBATADORA", ironizou.



Até o momento, a turnê Oasis Live '25", que começará em 4 de julho no Principality Stadium em Cardiff, já tem 40 datas confirmadas. O grupo percorrerá o Reino Unido antes de seguir para a América do Norte, México, Coreia do Sul, Japão, Austrália e finalmente América do Sul, onde fará dois shows esgotados no Brasil, no mês de novembro, no MorumBis, em São Paulo.



Fonte: Vagalume