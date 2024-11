Tyla se torna uma das "Angels" em desfile de retorno do Victoria's Secret Fashion Show Estrela sul-africana fez uma das performances musicais do evento realizado em Nova Iorque Vagalume|Do R7 15/10/2024 - 23h47 (Atualizado em 15/10/2024 - 23h47 ) twitter

Tyla foi uma das atrações musicais do retorno do famoso Victoria's Secret Fashion Show, realizado em Nova Iorque (EUA), na terça-feira (15). Junto com Lisa e Cher, a estrela sul-africana subiu ao palco para embalar o desfile com a sua música.



A cantora chamou a atenção pelo seu visual. Usando as asas de anjo, ela se tornou uma das "Angels", famosas modelos que desfilaram no icônico evento de moda.



Tyla cantou a nova música "PUSH 2 START" e o hit "Water".



Veja a performance completa a seguir:



Fonte: Vagalume