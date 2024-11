Tyler, The Creator lança "CHROMAKOPIA". Ouça o álbum com todas as letras! Sucessor de "Call Me If You Get Lost", tem muitos convidados especiais que não estão creditados nas plataformas de streaming

Vagalume|Do R7 28/10/2024 - 12h08 (Atualizado em 28/10/2024 - 12h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share