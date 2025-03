"Uma Sexta-Feira Mais Louca Ainda" ganha trailer com hit de Chappell Roan. Assista! Continuação de "Sexta-Feira Muito Louca" traz Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan Vagalume|Do R7 14/03/2025 - 18h25 (Atualizado em 14/03/2025 - 18h25 ) twitter

A Disney divulgou o trailer oficial de sua nova produção, a continuação da célebre comédia dos anos 2000, "Sexta-Feira Muito Louca". Com o título "Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda", o filme terá sua estreia nos cinemas em 7 de agosto deste ano.



A história segue Anna, interpretada por Lindsay Lohan, que agora encara novos desafios após se tornar mãe solo de uma adolescente. Além disso, sua vida se complica ainda mais ao assumir responsabilidades como madrasta de outra jovem, filha de seu novo parceiro, vivido por Manny Jacinto. Esta dinâmica familiar única introduz uma nova reviravolta com a clássica troca de corpos, envolvendo Anna e sua mãe, Tess, papel de Jamie Lee Curtis.



Os fãs da produção original serão agraciados com o retorno do personagem Jake, vivido por Chad Michael Murray, que mantém seu papel crucial na história. O roteiro da sequência está sob a responsabilidade de Jordan Weiss, enquanto a direção fica por conta de Nisha Ganatra.



Para aqueles interessados em revisitar o longa original, ele está acessível na plataforma de streaming Disney+.



O trailer chamou a atenção pela sua trilha sonora, que traz hit "HOT TO GO!", da nova estrela da música pop, Chappell Roan. Veja abaixo:



Fonte: Vagalume