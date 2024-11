Uriah Heep trará sua turnê de despedida ao Brasil em 2025 Banda britânica fará cinco shows no país em abril, passando pelo Rio de Janeiro, Porto Alegre, São Paulo, Curitiba e Belo Horizonte... Vagalume|Do R7 06/11/2024 - 10h08 (Atualizado em 06/11/2024 - 10h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Uriah Heep está dando adeus aos palcos e anunciou cinco shows no Brasil nesta turnê de despedida, chamada "The Magician's Farewell Tour" (Foto: Richard Stow). A banda britânica virá ao país em abril de 2025, com apresentações em Rio de Janeiro, Porto Alegre, São Paulo, Curitiba e Belo Horizonte (veja as datas abaixo).



Com produção da Top Link Music, os ingressos já estão disponíveis em todas as praças, com exceção do show em São Paulo, que terá uma pré-venda para clientes Tokio Marine Hall com início neste próximo sabado (9), e venda geral a partir de segunda-feira (11), pelo site Ticketmaster.



Confira as datas e as plataformas de venda:



09 de abril - Rio de Janeiro (Teatro Clara Nunes) - Ingressos: Meaple

10 de abril - Porto Alegre (Opinião) - Ingressos: Sympla

11 de abril - São Paulo (Tokio Marine Hall) - Ingressos: Ticketmaster

12 de abril - Curitiba (Ópera de Arame) - Ingressos: Meaple

13 de abril - Belo Horizonte (Mister Rock) - Ingressos: Meaple



Clique para ver no Vagalume



Fonte: Vagalume