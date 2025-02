Usher dá conselho valioso a Kendrick Lamar para o show no Super Bowl 2025 Astro falou sobre a experiência de se apresentar no evento da NFL e se mostrou bastante animado para a performance do rapper Vagalume|Do R7 04/02/2025 - 12h26 (Atualizado em 04/02/2025 - 12h26 ) twitter

Usher compartilhou sua sabedoria sobre apresentações no Super Bowl. Em sua participação no programa de Jennifer Hudson, que vai ao ar nesta terça-feira (4), o cantor de 46 anos, que foi o destaque do show do intervalo do Super Bowl no ano passado, deu conselhos valiosos para Kendrick Lamar, que será o performer deste ano (Fotos: Reprodução YouTube)



“Não tive a chance de falar com ele e dizer, primeiro, como estou animado,” comentou Usher sobre o rapper de 37 anos. "Eu conversei com todo mundo em volta... conversei com todos os produtores, a equipe criativa dele".



"A única coisa que eu diria é: aproveite o momento, porque você fica obcecado em tentar construir a melhor performance, mas não percebe que na verdade se trata de curtir isso", continuou Usher.



O cantor ainda reforçou: "Pode não ser perfeito, pode não correr exatamente como deveria, mas se você estiver obcecado e ficar preso tentando fazer algo perfeito, você não vai olhar para cima e cheirar as flores". Ele continua dizendo da importância de estar presente e apreciar o momento: “'Espere um minuto, estou aqui e tenho a chance de ter esse momento e não vou recuperá-lo, não vou recuperar esse momento'. Portanto, meu incentivo é que ele esteja realmente presente e espero que ele aproveite bem o momento.”



"Há muito que poderia ser dito, há muito a ser dito sobre a origem do hip hop, há muito a ser dito sobre aquele jovem e como ele tem sido uma referência incrível sobre o que é ser um artista", elogiou Usher.



Na edição do último ano, o show de intervalo do cantor contou com convidados como Alicia Keys, H.E.R., Lil Jon, entre outros. Agora, Kendrick Lamar, que também já esteve no palco do Super Bowl anteriormente, se apresentará no dia 9 de fevereiro, com SZA acompanhando-o como convidada especial.



Fonte: Vagalume