V lança a inédita "Winter Ahead". Ouça com letra e tradução!

V, um dos astros do grupo BTS, está de volta com música nova. Nesta sexta-feira (29), ele lançou o single, "Winter Ahead", uma parceria com o também cantor sul coreano, Park Hyo Shin.



A faixa é um jazz pop que remete às músicas natalinas, lançadas nesta época do ano. A mensagem de "Winter Ahead" fala sobre encontrar a felicidade na vida, com alguém do seu lado.



As novidades de V não param por aqui. Ele também vai lançar um remix do clássico, "White Christmas", gravando seus vocais junto com os da lenda Bing Crosby.



"Winter Ahead (with Park Hyo Shin)"



Compositores: Park Hyo Shin (박효신), V (뷔), HYESUNG (혜성), Jesse Harris & Waizmin



Lie with me

By the fire

We can be

Safe from the storms up high



There's a winter ahead

If it's cold and wet

We're always warm here, side by side



Come what may

Change of heart

Who can say

If you look in my eyes

For the moon and the stars

Hearing strumming guitars

Well, I admit that it'd be nice



I'll be with you

Until the spring runs by

And the summer starts to burn

I'll be with you

When the autumn wind returns

Don't you want to say you'll stay?



Lie with me

By the fire

We can be

Safe from the storms up high



There's a winter ahead

Whether it's cold and wet

We're always warm in paradise

Paradise



I'll be with you

Until the spring runs by

And the summer starts to burn

And I'll be with you

When autumn returns

Yes, when all the seasons turn



Come what may

Change of heart

Who can say

If you look in my eyes

For the truth in my heart

From a world far apart

You'll realize where you can find



Paradise

Paradise



"Inverno à frente"



Deite-se comigo

Ao lado da fogueira

Nós podemos ficar

A salvo das tempestades que cai do céu



Há um inverno pela frente

Se estiver frio e chuvoso

Estaremos sempre aquecidos aqui, lado a lado



Aconteça o que acontecer

Mudança de coração

Quem pode dizer

Se você olhar nos meus olhos

Para a lua e as estrelas

Ouvindo o dedilhar nos violões

Bem, admito que seria legal



Eu estarei com você

Até a primavera passar

E o verão começa a queimar

Eu estarei com você

Quando o vento do outono retornar

Você não quer dizer que vai ficar?



Deite-se comigo

Ao lado da fogueira

Nós podemos estar

A salvo das tempestades que cai do céu



Há um inverno pela frente

Seja frio e chuvoso

Estaremos sempre aquecidos no paraíso

Paraíso



Eu estarei com você

Até a primavera passar

E o verão começa a queimar

E eu estarei com você

Quando o outono retornar

Sim, quando todas as estações mudarem



Aconteça o que acontecer

Mudança de coração

Quem pode dizer

Se você olhar nos meus olhos

Pela verdade em meu coração

De um mundo inteiro distantes

Você vai perceber onde pode encontrar



Paraíso

Paraíso



Fonte: Vagalume