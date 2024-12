V lança nova versão de "White Christmas". Ouça com letra e tradução Faixa é um remix da obra gravada pelo lendário Bing Crosby Vagalume|Do R7 06/12/2024 - 04h47 (Atualizado em 06/12/2024 - 04h47 ) twitter

V (crédito foto: Big Hit Entertainment) segue presenteando os seus fãs com novidades e para combinar com o clima de Festas, o astro do BTS agora traz algo no clima de Natal. Ele regravou o clássico "White Christmas", acompanhando a voz do lendário cantor e ator norte-americano, Bing Crosby.



"Sinto-me incrivelmente sortudo e honrado por ter cantado junto em 'White Christmas' com a voz de alguém que considero um ídolo", declarou o artista sul coreano.



A regravação do clássico natalino chega apenas uma semana após o lançamento de "", o novo single solo de V.



Ouça "" abaixo:



"White Christmas"



I'm dreaming of a white Christmas

Just like the ones I used to know

Where the treetops glisten

And children listen (Listen)

To hear sleigh bells in the snow



I'm dreaming of a white Christmas

With every Christmas card I write

"May your days be merry and bright

And may all your Christmases be white"

(Where the treetops glisten and children listen)

(To hear sleigh bells in the snow)



I'm dreaming of a white Christmas

With every Christmas card I write

"May your days be merry and bright

And may all your Christmases be white"

(Merry merry merry Christmas)



"Natal Branco"



Estou sonhando com um natal branco

Assim como os que eu conhecia

Onde as copas das árvores brilham

E as crianças escutam (escutam)

Ouvir sinos de trenó na neve



Estou sonhando com um natal branco

Com cada cartão de Natal que escrevo

"Que seus dias sejam alegres e brilhantes

E que todos os seus Natais sejam brancos"

(Onde as copas das árvores brilham e as crianças escutam)

(Ouvir sinos de trenó na neve)



Estou sonhando com um natal branco

Com cada cartão de Natal que escrevo

"Que seus dias sejam alegres e brilhantes

E que todos os seus Natais sejam brancos"

(Feliz, feliz, feliz Natal)



