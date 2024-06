"Vai arruinar minha turnê": Justin Timberlake teria se negado a fazer teste de bafômetro

Alto contraste

Crédito foto: Divulgação



Justin Timberlake se negou a fazer o teste do bafômetro quando foi parado por policiais rodoviários em Sag Harbos, Nova Iorque, na manhã desta terça-feira (18). A informação é do site Page Six, que deu mais detalhes sobre a prisão do cantor, por dirigir alcoolizado.



Fontes próximas ao caso disseram que amigos de Justin teriam pedido para os oficiais liberá-lo. "Deixa ele ir, deixa ele ir (embora)", pediram.



Na matéria do Page Six, a reportagem explica que o policial que parou o cantor era tão jovem, que não reconheceu Justin. A mesma fonte também contou que o artista fez um apelo ao policial.



"Isso vai arruinar a minha turnê". O oficial respondeu: "Que turnê?", ao que Justin esclareceu, "A turnê mundial".



Justin Timberlake tem uma apresentação marcada nesta sexta-feira (21). A turnê mundial do cantor segue com datas por todo o verão no hemisfério norte, incluindo diversos países pela Europa.



Segundo o TMZ, o cantor foi solto sem pagar fiança, após ser formalmente acusado. A fonte do Page Six ainda contou que Justin foi muito respeitoso com as autoridades durante todo o episódio.



"Ele foi um cavalheiro (...) ele se negou a fazer os testes, mas era o seu direito".



Justin ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso.



Fonte: Vagalume