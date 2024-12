Van da banda CPM 22 é assaltada a caminho de show no Rio e banda cancela apresentação Integrantes escapam ilesos após roubo na Linha Amarela Vagalume|Do R7 02/12/2024 - 08h07 (Atualizado em 02/12/2024 - 08h07 ) twitter

Uma van que transportava integrantes da banda CPM 22 foi alvo de assaltantes na noite do último sábado (30), enquanto se deslocava para o festival Rock na Ilha, localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O incidente ocorreu na Linha Amarela, e a apresentação do grupo acabou cancelada.



De acordo com informações fornecidas pela assessoria da banda, pelo menos dois membros estavam no veículo no momento do roubo, mas, felizmente, conseguiram deixar o local sem ferimentos. Os nomes dos integrantes não foram divulgados.



O CPM 22 utilizou as redes sociais para tranquilizar os fãs, com uma mensagem breve. "Galera, está tudo bem com a gente. Infelizmente, assaltaram a van que nos levava para o show Rock na Ilha, hoje, no Rio de Janeiro, e não tinha como rolar (a apresentação). Mas fiquem tranquilos, estamos todos bem".



O vocalista Fernando Badauí também se comunicou com os fãs usando as redes sociais, agradecendo pelo apoio e assegurando que todos estavam seguros. "Obrigado pela preocupação. Está todo mundo seguro", declarou.



O roubo da van foi registrado na 21ª DP (Bonsucesso). Não foram divulgadas mais informações sobre o caso envolvendo a banda. A Polícia realiza ainda diligências para apurar os autores do assalto.



Veja a postagem do CPM 22 sobre o caso, nas redes sociais, abaixo:



Fonte: Vagalume